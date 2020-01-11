Новый посол США в России Джон Салливан надеется на улучшение российско-американских отношений

11 Янв. 2020 2020-01-11T12:48:40+03:00

Изменить размер текста: A A

Джон Салливан, назначенный послом США в Российской Федерации, выразил надежду на потепление отношений двух сверхдержав. Американский дипломат прибудет на новое место работы 16 января, под его руководством будет работать посольство в Москве, а также консульства в Екатеринбурге и Владивостоке.

- Посол Салливан надеется на улучшение двусторонних отношений и укрепление сотрудничества между США и Россией по ряду глобальных и региональных вопросов, представляющих взаимный интерес, - заявили в американском посольстве в РФ. Согласно заявлению диппредставительства, работа Джон Салливана будет "способствовать достижению целей внешней политики США, защите американских граждан и расширению торговых и деловых связей между Соединенными Штатами и Россией".

Бывший первый заместитель госсекретаря США сменит на посту посла США в России Джона Хантсмана, чьи полномочия закончились 3 октября 2019 года. Kp.ru удалось побеседовать с бывшим послом США в России Джоном Хантсманом, дипломат подвёл итоги своей работы в России и пожаловался, что его российскому коллеге в Вашингтоне во многом было легче, чем ему.

Также сайт kp.ru рассказывал о заявлении Дональда Трампа о возможных улучшениях торговых связей России и США.

ИСТОЧНИК KP.RU