2020-01-15T12:26:05+03:00
Политика

Президент повысит возраст получения пособия для семей с детьми с 3 до 7 лет

На первом этапе семьи с низким доходом будут получать половину прожиточного минимума
Юлия САЛЬНИКОВА
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Президент обратился с Посланием к Федеральному СобраниюПрезидент обратился с Посланием к Федеральному СобраниюФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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Владимир Путин поручил увеличить сроки получения пособия на детей. Если раньше семьи с минимальным бюджетом могли рассчитывать на помощь государства до достижения ребенком 3 лет, о теперь пособия будут назначать семьям с детьми в том числе от 3 до 7 лет. В послании президента Федеральному Собранию Владимир Путин отметил, что мамам особенно сложно устроиться на работу, пока ребенок не пойдет в школу.

- В эти годы ребенок знакомится с вирусами, -сказал глава государства.

Чтобы получить пособия от 3 до 7 лет, семьям нужно будет просто подтвердить свой легальный доход.

- Нужно сделать процедуру удобной для граждан. Предусмотреть, возможно дистанционное предоставление документов через госпортал. В каждом субъекте федерации доходы могут разниться. На первом этапе в среднем сумма пособия - 5,5 тысяч. Если увидим, что семьи не доходят до прожиточного минимума, то со следующего года будем выплачивать полный ПМ -11 тысяч, - сказал Владимир Путин.

Для реализации потребуется корректировка бюджета. Президент попросил правительство быстрее заняться подготовкой документов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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