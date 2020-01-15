Путин указал на недостаток мест в яслях и материальные трудности семей с детьми
Оглашая послание президента к Федеральному собранию, президент России Владимир Путин поднял вопрос о недостатке мест в яслях.
В рамках политики поддержки семьи было принято решение о создании 225 тысяч мест в яслях. Путин указал на то, что за 2018 - 2019 года должно было быть добавлено 90 тысяч новых мест, однако сейчас добавлено только 78 тысяч.
Президент также добавил, что для молодой семьи очень важно устроить ребёнка в ясли, но сейчас это для многих является невозможным, потому что "37,5 тысячам малышам не могут быть предоставлены места в яслях", а лицензия на образовательную деятельность есть не у всех соответствующих учебных заведениях.
- Ну вы чего? - обратился Путин к коллегам, добавив, что к 2021 году необходимо создать ещё 177,3 тысячи мест для детей в ясельных группах и отметил, что "нужно наверстать этот пробел".
Послание Владимира Путина Федеральному собранию: прямая трансляция.Президент России Владимир Путин в 16-й раз обращается с посланием Федеральному собранию
ИСТОЧНИК KP.RU