Путин указал на недостаток мест в яслях и материальные трудности семей с детьми

15 Янв. 2020 2020-01-15T12:30:16+03:00

Путин указал на то, что за 2018 - 2019 года должно было быть добавлено 90 тысяч новых мест, однако сейчас добавлено только 78 тысяч Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

До конца 2021 года должно быть введено 225 тысяч мест в яслях

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Оглашая послание президента к Федеральному собранию, президент России Владимир Путин поднял вопрос о недостатке мест в яслях.

В рамках политики поддержки семьи было принято решение о создании 225 тысяч мест в яслях. Путин указал на то, что за 2018 - 2019 года должно было быть добавлено 90 тысяч новых мест, однако сейчас добавлено только 78 тысяч.

Президент также добавил, что для молодой семьи очень важно устроить ребёнка в ясли, но сейчас это для многих является невозможным, потому что "37,5 тысячам малышам не могут быть предоставлены места в яслях", а лицензия на образовательную деятельность есть не у всех соответствующих учебных заведениях.

- Ну вы чего? - обратился Путин к коллегам, добавив, что к 2021 году необходимо создать ещё 177,3 тысячи мест для детей в ясельных группах и отметил, что "нужно наверстать этот пробел".

Послание Владимира Путина Федеральному собранию: прямая трансляция.Президент России Владимир Путин в 16-й раз обращается с посланием Федеральному собранию

ИСТОЧНИК KP.RU