2020-01-15T12:39:39+03:00
Общество

Путин поручил определить число дополнительных мест в школах и привести в порядок кабинеты искусств

В Послании Федеральному Собранию президент затронул тему образования
Юлия САЛЬНИКОВА
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Послание Президента началось в полденьПослание Президента началось в полденьФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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Владимир Путин поручил правительству и главам регионов уже сейчас внести изменения в документы по нацпроекту ""Образование". Глава государства подчеркнул, что растет число школьников, но эта позитивная тенденция не должна приводить к тому, что в школах не будет хватать для всех мест. В 2019 миллионов в стане было 19 миллионов школьник, на 6 миллионов больше чем в 2010 году.

- Прошу правительство с учетом демографиеческих факторов определять, сколько надо дополнительных мест в школах. Надо не только строить, но и заниматься инфраструктурой образовательных учреждений.

Все школы подключены к Интернету, а в 2021 году должны получить высокоскоростной Интернет. Это значит, что можно будет приступить к новый форматам обучения, должен быть, как подчеркнул глава государства, индивидуальный подход. В том числе и в сфере искусства. Но в регионах есть проблемы с кабинетами для таких занятий.

- Такими же современными должны стать занятия живописью, музыкой, - сказал президент. Поручают правительству помочь регионам привести в порядок такие кабинеты.

Послание президента Федеральному Собранию впервые проходит в начале года.

Прямая онлайн-трансляция послания Федеральному Собранию

Послание Владимира Путина Федеральному собранию: прямая трансляция.Президент России Владимир Путин в 16-й раз обращается с посланием Федеральному собранию

ИСТОЧНИК KP.RU

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