Путин не видит необходимости в принятии новой Конституции

15 Янв. 2020 2020-01-15T14:02:28+03:00

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Президент Владимир Путин считает, что нет необходимости в создании новой Конституции в России. Он напомнил, что документ принят четверть века назад. При этом есть ряд пунктов, которые глава государства предложил бы добавить или изменить.

-Пришло время внести в Конституцию некоторые изменения, которые прямо гарантируют ее приоритет в нашем правовом пространстве. Решения международных органов могут действовать на территории РФ только в той части, когда они не противоречат нашей Конституции, не ограничивают права и свободы гражданина, - сказал президент.

Владимир Путин считает, что Россия вернулась в мировую политику как страна, с которой невозможно не считаться. Изменения, которые если и должны вносить в конституцию, то только те, что помогут укрепить суверенитет страны.

Послание президент длится уже больше часа. Это 16 обращение Владимира Путина Федеральному Собранию.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1920" height="1080" src="https://www.kp.ru/video/embed/754823" frameborder="0"></iframe> Путин: Считаю, что необходимости в принятии новой Конституции нет.Президент России выступает перед депутатами Госдумы и членами Совета Федерации

ИСТОЧНИК KP.RU