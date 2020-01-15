Путин не видит необходимости в принятии новой Конституции
Президент Владимир Путин считает, что нет необходимости в создании новой Конституции в России. Он напомнил, что документ принят четверть века назад. При этом есть ряд пунктов, которые глава государства предложил бы добавить или изменить.
-Пришло время внести в Конституцию некоторые изменения, которые прямо гарантируют ее приоритет в нашем правовом пространстве. Решения международных органов могут действовать на территории РФ только в той части, когда они не противоречат нашей Конституции, не ограничивают права и свободы гражданина, - сказал президент.
Владимир Путин считает, что Россия вернулась в мировую политику как страна, с которой невозможно не считаться. Изменения, которые если и должны вносить в конституцию, то только те, что помогут укрепить суверенитет страны.
Послание президент длится уже больше часа. Это 16 обращение Владимира Путина Федеральному Собранию.
Путин: Считаю, что необходимости в принятии новой Конституции нет.Президент России выступает перед депутатами Госдумы и членами Совета Федерации
ИСТОЧНИК KP.RU