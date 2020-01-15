2020-01-15T14:02:28+03:00
Общество

Путин не видит необходимости в принятии новой Конституции

В Послании Федеральному Собранию президент предложил вывести на обсуждения вопрос о внесении поправок
Юлия САЛЬНИКОВА
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Послание президента Федеральному СобраниюПослание президента Федеральному СобраниюФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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Президент Владимир Путин считает, что нет необходимости в создании новой Конституции в России. Он напомнил, что документ принят четверть века назад. При этом есть ряд пунктов, которые глава государства предложил бы добавить или изменить.

-Пришло время внести в Конституцию некоторые изменения, которые прямо гарантируют ее приоритет в нашем правовом пространстве. Решения международных органов могут действовать на территории РФ только в той части, когда они не противоречат нашей Конституции, не ограничивают права и свободы гражданина, - сказал президент.

Владимир Путин считает, что Россия вернулась в мировую политику как страна, с которой невозможно не считаться. Изменения, которые если и должны вносить в конституцию, то только те, что помогут укрепить суверенитет страны.

Послание президент длится уже больше часа. Это 16 обращение Владимира Путина Федеральному Собранию.

Путин: Считаю, что необходимости в принятии новой Конституции нет.Президент России выступает перед депутатами Госдумы и членами Совета Федерации

ИСТОЧНИК KP.RU

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