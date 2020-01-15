2020-01-15T13:16:09+03:00
Политика

"Мы никого не догоняем": Президент оценил развитие российского вооружения

Владимир Путин считает меры по укреплению нацбезопасности своевременными
Ольга МАТЫС
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Слова президента о развитии ВПК России встретили аплодисментамиСлова президента о развитии ВПК России встретили аплодисментамиФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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Во время ежегодного обращения к Федеральному собранию президент России Владимир Путин высказался по поводу глобальных угроз безопасности мира и оценил нынешний уровень развития российского ВПК.

- Пять ядерных держав несут особую ответственность за сохранение и устойчивое развитие человечества. Пять наций должны прежде всего начать с мер по устранению предпосылок для глобальной войны, - подчеркнул президент.

Также Владимир Путин рассказал, что шаги России по укреплению национальной безопасности своевременны и достаточны.

- Впервые за всю историю существования ядерного оружия, включая и советский период, и новейшее время, мы никого не догоняем. А наоборот - другим ведущим государствам мира еще только предстоит создать оружие, которым уже обладает Россия. Обороноспособность страны обеспечена на десятилетия вперед, - заверил Федеральное собрание Владимир Путин.

Ранее kp.ru рассказывал о предложениях президента в области образования.

Путин: Другим странам только предстоит создать оружие, которым обладает Россия.Президент России выступает перед членами Федерального собрания

ИСТОЧНИК KP.RU

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