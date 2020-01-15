"Мы никого не догоняем": Президент оценил развитие российского вооружения
Во время ежегодного обращения к Федеральному собранию президент России Владимир Путин высказался по поводу глобальных угроз безопасности мира и оценил нынешний уровень развития российского ВПК.
- Пять ядерных держав несут особую ответственность за сохранение и устойчивое развитие человечества. Пять наций должны прежде всего начать с мер по устранению предпосылок для глобальной войны, - подчеркнул президент.
Также Владимир Путин рассказал, что шаги России по укреплению национальной безопасности своевременны и достаточны.
- Впервые за всю историю существования ядерного оружия, включая и советский период, и новейшее время, мы никого не догоняем. А наоборот - другим ведущим государствам мира еще только предстоит создать оружие, которым уже обладает Россия. Обороноспособность страны обеспечена на десятилетия вперед, - заверил Федеральное собрание Владимир Путин.
Ранее kp.ru рассказывал о предложениях президента в области образования.
Путин: Другим странам только предстоит создать оружие, которым обладает Россия.Президент России выступает перед членами Федерального собрания
ИСТОЧНИК KP.RU