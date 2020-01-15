2020-01-15T14:33:15+03:00
Общество

Володин: Все предложения об изменениях Конституции будут обсуждаться путём голосования

Секретарь ЦИК заявил о готовности к процедуре [видео]
Елена ГИЛЬМАНОВА
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Путин заявил о необходимости внести изменения в КонституциюПутин заявил о необходимости внести изменения в КонституциюФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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Предложения об изменениях Конституции будут обсуждаться с гражданами путём голосования. Так спикер Госдумы Вячеслав Володин прокомментировал предложения президента России Владимира Путина внести поправки в основной закон Российской Федерации.

В свою очередь заместитель председателя ЦИК России Николай Булаев заявил, что Центризбирком готов к проведению голосования граждан по поправкам в основной закон, если это решение «будет соответствующим образом оформлено».

«У меня нет сомнений, что ЦИК эту задачу спокойно выполнит и проведет все процедуры в четком соответствии с Конституцией РФ и законом», - передают ТАСС слова Булаева

Напомним, в ходе послания Федеральному глава государства заявил о необходимости внести изменения в Конституцию и запретить чиновникам, депутатам и судьям иметь иностранное гражданство.

Путин: Считаю, что необходимости в принятии новой Конституции нет.Президент России выступает перед депутатами Госдумы и членами Совета Федерации

ИСТОЧНИК KP.RU

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