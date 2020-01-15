Володин: Все предложения об изменениях Конституции будут обсуждаться путём голосования

15 Янв. 2020 2020-01-15T14:33:15+03:00

Путин заявил о необходимости внести изменения в Конституцию Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Секретарь ЦИК заявил о готовности к процедуре [видео]

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Предложения об изменениях Конституции будут обсуждаться с гражданами путём голосования. Так спикер Госдумы Вячеслав Володин прокомментировал предложения президента России Владимира Путина внести поправки в основной закон Российской Федерации.

В свою очередь заместитель председателя ЦИК России Николай Булаев заявил, что Центризбирком готов к проведению голосования граждан по поправкам в основной закон, если это решение «будет соответствующим образом оформлено».

«У меня нет сомнений, что ЦИК эту задачу спокойно выполнит и проведет все процедуры в четком соответствии с Конституцией РФ и законом», - передают ТАСС слова Булаева

Напомним, в ходе послания Федеральному глава государства заявил о необходимости внести изменения в Конституцию и запретить чиновникам, депутатам и судьям иметь иностранное гражданство.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1920" height="1080" src="https://www.kp.ru/video/embed/754823" frameborder="0"></iframe> Путин: Считаю, что необходимости в принятии новой Конституции нет.Президент России выступает перед депутатами Госдумы и членами Совета Федерации

ИСТОЧНИК KP.RU