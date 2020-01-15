Володин: Все предложения об изменениях Конституции будут обсуждаться путём голосования
Предложения об изменениях Конституции будут обсуждаться с гражданами путём голосования. Так спикер Госдумы Вячеслав Володин прокомментировал предложения президента России Владимира Путина внести поправки в основной закон Российской Федерации.
В свою очередь заместитель председателя ЦИК России Николай Булаев заявил, что Центризбирком готов к проведению голосования граждан по поправкам в основной закон, если это решение «будет соответствующим образом оформлено».
«У меня нет сомнений, что ЦИК эту задачу спокойно выполнит и проведет все процедуры в четком соответствии с Конституцией РФ и законом», - передают ТАСС слова Булаева
Напомним, в ходе послания Федеральному глава государства заявил о необходимости внести изменения в Конституцию и запретить чиновникам, депутатам и судьям иметь иностранное гражданство.
Путин: Считаю, что необходимости в принятии новой Конституции нет.Президент России выступает перед депутатами Госдумы и членами Совета Федерации
ИСТОЧНИК KP.RU