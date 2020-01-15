2020-01-15T15:35:31+03:00
Политика

Путин рассказал о способе для России обогнать среднемировые темпы роста

По словам президента РФ, необходимо "запустить новый инвестиционный цикл"
Виктория ИВАШЕЧКИНА
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Путин рассказал о способе для России обогнать среднемировые темпы ростаПутин рассказал о способе для России обогнать среднемировые темпы ростаФото: REUTERS
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В ходе послания Федеральному собранию российский лидер Владимир Путин назвал способ для России обогнать среднемировые темпы роста.

Для этого, по словам политика, необходимо запустить новый инвестиционный цикл.

Путин подчеркнул, что Федеральный бюджет должен начать компенсировать регионам 2/3 выпадающих доходов от инвестиционных и налоговых вычетов.

По словам президента, ежегодно прирост инвестиций должен составлять не менее 5%. пишет "РИА-Новости".

Напомним, в среду, 15 января, Владимир Путин выступил с ежегодным посланием у Федеральному собранию. В ходе выступления российский лидер предложил внести поправки в Конституцию и запретить чиновникам, депутатам и судьям иметь иностранное гражданство.

Ранее сайт kp.ru писал о том, что президент РФ Владимир Путин во время выступления заявил, что Россия должна оставаться сильной президентской республикой. За президентом должно оставаться право отстранять от должности председателя правительства и его замов.

Самые яркие цитаты из послания Владимира Путина Федеральному собранию - 2020

Самые яркие цитаты из послания Владимира Путина Федеральному собранию - 2020

ИСТОЧНИК KP.RU

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