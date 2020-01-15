Помощник президента рассказал, сколько потратят на выплату пособий на детей от 3 до 7 лет

15 Янв. 2020 2020-01-15T16:08:18+03:00

Белоусов рассказал, сколько потратят на выплату пособий на детей от 3 до 7 лет Фото: Евгения ГУСЕВА

Андрей Белоусов подчеркнул, что в бюджете есть средства для выполнения поручений Путина [видео]

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На выплату пособий на детей от 3 до 7 лет в текущем году будет потрачено 134 миллиарда рублей. Об этом сообщил помощник президента России Андрей Белоусов.

Помощник российского лидера отметил, что в бюджете России есть средства для выполнения поручений главы государства.

«А как вы думаете? Конечно. Раз президент все это озвучил в своем послании, значит это всё готовилось, это все детально просчитано», — цитирует ТАСС Белоусова.

Как сообщал сайт kp.ru, во время ежегодного послания Федеральному Собранию президент России Владимир Путин поручил увеличить сроки получения пособия на детей. Семьи с минимальным доходом ранее могли рассчитывать на государственную помощь до достижения ребенком 3 лет, то теперь такие выплаты родителям с детьми, в том числе от 3 до 7 лет. Российский лидер обратил внимание на то, что мамам особенно сложно устроиться на работу, пока ее ребенок не пойдет в школу.

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ИСТОЧНИК KP.RU