Андрей Воробьев: Президент приоритеты расставил - они совпадают с тем, что ждут наши люди

15 Янв. 2020 2020-01-15T18:38:17+03:00

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- Андрей Юрьевич, в послании Владимира Путина федеральному собранию большой блок был посвящен решению демографических проблем...

- Мы видим большую поддержку, большую заботу по отношению к тем, кто собирается завести семью. Действительно, эта тема сейчас очень актуальна. Нужно помогать молодым людям. И материнский капитал, и выплаты, ясли, школы - это все, безусловно, крайне важно, в том числе, для тех, кто живет в Московской области.

- Вы знаете, как будете воплощать положения послания?

- Наша задача – продолжать строить и создавать максимально комфортные условия для жителей Подмосковья. Президент приоритеты расставил. И они полностью совпадают с тем, что ждут наши жители. Это всё очень справедливо. И своевременно.