Госдума оценила идею о ежегодном увеличении бюджетных мест в вузах
Глава комитета по образованию и науке заявил, что ранее по данному вопросу "шли серьезные дискуссии с министерством науки"
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Глава комитета Госдумы по образованию и науке Вячеслав Никонов заявил, что давно выступает против сокращения бюджетных мест в вузах, а предложение Владимира Путина об их ежегодном увеличении будет императивом для правительства.
Никонов заявил, что ранее по данному вопросу "шли серьезные дискуссии с министерством науки".
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ИСТОЧНИК KP.RU