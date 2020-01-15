Госдума оценила идею о ежегодном увеличении бюджетных мест в вузах

15 Янв. 2020 2020-01-15T19:12:37+03:00

Глава комитета по образованию и науке заявил, что ранее по данному вопросу "шли серьезные дискуссии с министерством науки"

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Глава комитета Госдумы по образованию и науке Вячеслав Никонов заявил, что давно выступает против сокращения бюджетных мест в вузах, а предложение Владимира Путина об их ежегодном увеличении будет императивом для правительства.

Никонов заявил, что ранее по данному вопросу "шли серьезные дискуссии с министерством науки".

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ИСТОЧНИК KP.RU