15 Янв. 2020 2020-01-15T22:49:21+03:00

Путин и Эрдоган примут участие в Международной конференции по Ливии Фото: REUTERS

об этом заявил министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу.

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Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу рассказал, что президент России Владимир Путин примет участие в Международной конференции по Ливии, которая состоится 19 января в Берлине.

По словам Чавушоглу, в мероприятии может принять участие и лидер Турции, Реджеп Тайип Эрдоган.

- Президенты Эрдоган и Путин примут участие в саммите в Берлине 19 января. Это знак того, что нам важен мир в Ливии. - отметил министр иностранных дел Турции, пишет "ФАН".

При этом Чавушоглу подчеркнул, что турецкая сторона хочет установления постоянного режима перемирия в Ливии. А для этого, по словам дипломата, необходимо, чтобы стороны договорились о политическом урегулировании.

Ранее сайт kp.ru писал о том, что канцлер Германии Ангела Меркель пригласила Хафтара и Сарраджа на конференцию по Ливии в Берлине. Такое решение было принято после консультации с генсеком ООН Антониу Гутерришем.

ИСТОЧНИК KP.RU