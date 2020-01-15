2020-01-15T23:38:38+03:00
Происшествия

В Бейруте на территории российского посольства взорвались две гранаты со слезоточивым газом

По предварительным данным, никто не пострадал
Мария ИГНАТЬЕВА
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В Бейруте на территории российского посольства взорвались две гранаты со слезоточивым газомВ Бейруте на территории российского посольства взорвались две гранаты со слезоточивым газомФото: Александр КОЦ
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В столице Ливана произошло ЧП на территории российского посольства. У здания взорвались две гранаты со слезоточивым газом. По предварительным данным, обошлось без пострадавших.

Как сообщает корреспондент ТАСС с места событий, полицейские в среду разогнали толпу демонстрантов, которые собрались на улице Мар-Ильяс. Неподалеку от нее находится посольство России в Бейруте. Стражам правопорядка пришлось применить против протестантов гранаты со слезоточивым газом.

Сообщается, что в ходе разгона демонстрантов полицейские задержали самых агрессивных из них. Они бросали в офицеров камнями.

Своими протестами активисты пытались добиться освобождения своих соратников, которые были арестованы ранее. Все задержанные в настоящее время находятся в казарме ливанской жандармерии.

Сайт kp.ru писал ранее, что беспорядки в Бейруте начались с 17 октября. Демонстранты требуют распустить правительство и парламент. Премьер-министр Ливана Саад Харири под давлением протестантов заявил, что подал в отставку.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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В Бейруте на территории российского посольства взорвались две гранаты со слезоточивым газом
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