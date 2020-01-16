16 Янв. 2020 2020-01-16T06:54:19+03:00

Территория у российского посольство в Ливане находится под контролем у местной армии Фото: REUTERS

Ранее у диппредставительства взорвались две гранаты со слезоточивым газом

Изменить размер текста: A A

Беспорядки в ливанском Бейруте в районе около российского посольства стихли после столкновений полиции с демонстрантами. Ситуацию у здания диппредставителтсва под свой контроль взяли военные.

Как пишет РИА Новости, подразделения армии, прибывшие в районе улицы Мар-Ильяс, блокировали для демонстрантов подступы к месту беспорядков. Оставшихся протестующих смогли разогнать, применив к ним силу и слезоточивый газ.

По данным Красного креста Ливии, в ходе беспорядков в Бейруте пострадали около 50 человек. Из них 35- протестующие, еще 15 - стражи правопорядка.

Напомним, сайт kp.ru писал ранее, что на территории посольства РФ в Бейруте взорвались две слезоточивые гранаты. О пострадавших не сообщалось. В ходе разгона демонстрантов полицейские задержали самых агрессивных из них. Они бросали в офицеров камнями.

ИСТОЧНИК KP.RU