Территория у российского посольство в Ливане находится под контролем у местной армии
Беспорядки в ливанском Бейруте в районе около российского посольства стихли после столкновений полиции с демонстрантами. Ситуацию у здания диппредставителтсва под свой контроль взяли военные.
Как пишет РИА Новости, подразделения армии, прибывшие в районе улицы Мар-Ильяс, блокировали для демонстрантов подступы к месту беспорядков. Оставшихся протестующих смогли разогнать, применив к ним силу и слезоточивый газ.
По данным Красного креста Ливии, в ходе беспорядков в Бейруте пострадали около 50 человек. Из них 35- протестующие, еще 15 - стражи правопорядка.
Напомним, сайт kp.ru писал ранее, что на территории посольства РФ в Бейруте взорвались две слезоточивые гранаты. О пострадавших не сообщалось. В ходе разгона демонстрантов полицейские задержали самых агрессивных из них. Они бросали в офицеров камнями.
ИСТОЧНИК KP.RU