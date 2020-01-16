2020-01-16T06:54:19+03:00
В мире

Территория у российского посольство в Ливане находится под контролем у местной армии

Ранее у диппредставительства взорвались две гранаты со слезоточивым газом
Мария ИГНАТЬЕВА
Поделиться:
Территория у российского посольство в Ливане находится под контролем у местной армииТерритория у российского посольство в Ливане находится под контролем у местной армииФото: REUTERS
Изменить размер текста:

Беспорядки в ливанском Бейруте в районе около российского посольства стихли после столкновений полиции с демонстрантами. Ситуацию у здания диппредставителтсва под свой контроль взяли военные.

Как пишет РИА Новости, подразделения армии, прибывшие в районе улицы Мар-Ильяс, блокировали для демонстрантов подступы к месту беспорядков. Оставшихся протестующих смогли разогнать, применив к ним силу и слезоточивый газ.

По данным Красного креста Ливии, в ходе беспорядков в Бейруте пострадали около 50 человек. Из них 35- протестующие, еще 15 - стражи правопорядка.

Напомним, сайт kp.ru писал ранее, что на территории посольства РФ в Бейруте взорвались две слезоточивые гранаты. О пострадавших не сообщалось. В ходе разгона демонстрантов полицейские задержали самых агрессивных из них. Они бросали в офицеров камнями.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Европарламенте обвинили Россию в попытке "переписать" историю
Путин встретится с рабочей группой по внесению поправок в Конституцию
Территория у российского посольство в Ливане находится под контролем у местной армии
Синоптики рассказали, когда погода в России вернется в привычное русло
В Палестине рассказали, о чем будут говорить Аббас и Путин на встрече в Вифлееме
В Индонезии два острова ушли под воду из-за повышения уровня моря
New York Times: США возобновили совместные операции с Ираком против ИГ*
В России в 2020 году стоимость квартир в новостройках может вырасти на 15%
Климкина напугало послание Путина Федеральному собранию
В аэропорту испанской Аликанты произошел пожар
В интернет просочилась запись "совещания" Гончарука с критикой в адрес Зеленского
Меган Маркл впервые вышла в свет после отказа от королевских привилегий
Тина Канделаки в эфире Радио "КП": Возглавить министерство спорта должен бизнесмен, который вернет России первые позиции
В Бейруте на территории российского посольства взорвались две гранаты со слезоточивым газом
Путин и Эрдоган примут участие в Международной конференции по Ливии
В Минобороны Турции назвали срок ввода в строй С-400
Китай и США подписали соглашение о первой фазе торговой сделки
Володин: Госдума 16 января рассмотрит вопрос о кандидатуре Мишустина на пост премьера
"Цифровизация и порядочность: Симоньян рассказала , чем ей нравится кандидатура Мишустина на пост премьера
Ямпольская надеется на решение проблем школ искусств
Володин: На встрече с Мишустиным состав нового кабмина не обсуждался