Путин встретится с рабочей группой по внесению поправок в Конституцию
Первая встреча президента России Владимира Путина с рабочей группой по подготовке предложений о внесении поправок в Конституцию состоится в четверг, 16 января. Об этом сообщили в пресс-службе главы государства.
Руководитель комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству, сопредседатель рабочей группы Андрей Клишас добавил, что речь идет об установочном заседании. На нем будет обсуждаться порядок работы, в частности, временные рамки.
Первое рабочее совещание намечено на пятницу, передает ТАСС.
Напомним, что в минувшую среду было подписано распоряжение о создании рабочей группы по подготовке предложений о внесении поправок в Конституцию. Президент также утвердил состав участников объединения - в него вошли 75 политиков, депутатов, сенаторов, ученых и общественных деятелей.
Сайт kp.ru писал, что поправки в Конституцию необходимы для дальнейшего развития страны. В числе предложенных изменений - закрепление обязательных требований к лицам, которые занимают критически важные должности - губернаторы, федеральные министры и депутаты и прочее.
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