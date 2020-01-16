Путин встретится с рабочей группой по внесению поправок в Конституцию

16 Янв. 2020 2020-01-16T07:41:16+03:00

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Первая встреча президента России Владимира Путина с рабочей группой по подготовке предложений о внесении поправок в Конституцию состоится в четверг, 16 января. Об этом сообщили в пресс-службе главы государства.

Руководитель комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству, сопредседатель рабочей группы Андрей Клишас добавил, что речь идет об установочном заседании. На нем будет обсуждаться порядок работы, в частности, временные рамки.

Первое рабочее совещание намечено на пятницу, передает ТАСС.

Напомним, что в минувшую среду было подписано распоряжение о создании рабочей группы по подготовке предложений о внесении поправок в Конституцию. Президент также утвердил состав участников объединения - в него вошли 75 политиков, депутатов, сенаторов, ученых и общественных деятелей.

Сайт kp.ru писал, что поправки в Конституцию необходимы для дальнейшего развития страны. В числе предложенных изменений - закрепление обязательных требований к лицам, которые занимают критически важные должности - губернаторы, федеральные министры и депутаты и прочее.

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ИСТОЧНИК KP.RU