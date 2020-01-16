2020-01-16T07:41:16+03:00
Политика

Путин встретится с рабочей группой по внесению поправок в Конституцию

Участники объединения определят временные рамки исполнения поручений
Екатерина БЕЛОКОНОВА
Поделиться:
Комментарии: comments1
Президент РФ Владимир ПутинПрезидент РФ Владимир ПутинФото: REUTERS
Изменить размер текста:

Первая встреча президента России Владимира Путина с рабочей группой по подготовке предложений о внесении поправок в Конституцию состоится в четверг, 16 января. Об этом сообщили в пресс-службе главы государства.

Руководитель комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству, сопредседатель рабочей группы Андрей Клишас добавил, что речь идет об установочном заседании. На нем будет обсуждаться порядок работы, в частности, временные рамки.

Первое рабочее совещание намечено на пятницу, передает ТАСС.

Напомним, что в минувшую среду было подписано распоряжение о создании рабочей группы по подготовке предложений о внесении поправок в Конституцию. Президент также утвердил состав участников объединения - в него вошли 75 политиков, депутатов, сенаторов, ученых и общественных деятелей.

Сайт kp.ru писал, что поправки в Конституцию необходимы для дальнейшего развития страны. В числе предложенных изменений - закрепление обязательных требований к лицам, которые занимают критически важные должности - губернаторы, федеральные министры и депутаты и прочее.

Самые яркие цитаты из послания Владимира Путина Федеральному собранию - 2020.Президент России 15 января выступил с ежегодным обращением к парламенту

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Европарламенте обвинили Россию в попытке "переписать" историю
Путин встретится с рабочей группой по внесению поправок в Конституцию
Территория у российского посольство в Ливане находится под контролем у местной армии
Синоптики рассказали, когда погода в России вернется в привычное русло
В Палестине рассказали, о чем будут говорить Аббас и Путин на встрече в Вифлееме
В Индонезии два острова ушли под воду из-за повышения уровня моря
New York Times: США возобновили совместные операции с Ираком против ИГ*
В России в 2020 году стоимость квартир в новостройках может вырасти на 15%
Климкина напугало послание Путина Федеральному собранию
В аэропорту испанской Аликанты произошел пожар
В интернет просочилась запись "совещания" Гончарука с критикой в адрес Зеленского
Меган Маркл впервые вышла в свет после отказа от королевских привилегий
Тина Канделаки в эфире Радио "КП": Возглавить министерство спорта должен бизнесмен, который вернет России первые позиции
В Бейруте на территории российского посольства взорвались две гранаты со слезоточивым газом
Путин и Эрдоган примут участие в Международной конференции по Ливии
В Минобороны Турции назвали срок ввода в строй С-400
Китай и США подписали соглашение о первой фазе торговой сделки
Володин: Госдума 16 января рассмотрит вопрос о кандидатуре Мишустина на пост премьера
"Цифровизация и порядочность: Симоньян рассказала , чем ей нравится кандидатура Мишустина на пост премьера
Ямпольская надеется на решение проблем школ искусств
Володин: На встрече с Мишустиным состав нового кабмина не обсуждался