2020-01-16T08:29:31+03:00
Политика

Госдеп отреагировал на отставку правительства России

В США надеются, что новые министры учтут их требования перемен во внешней политике
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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Президент РФ Владимир Путин и премьер Дмитрий МедведевПрезидент РФ Владимир Путин и премьер Дмитрий МедведевФото: REUTERS
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Американский Госдепартамент следит за ситуацией вокруг отставки российского правительства. Об этом сообщила глава пресс-службы внешнеполитического ведомства США Морган Ортагус.

По ее словам, сейчас дипломаты пытаются понять, что означает происходящее, но они в любом случае "находятся на стороне российских граждан".

Президент США Дональд Трамп неоднократно говорил, что хочет наладить хорошие отношения между правительствами двух стран, но в этой сфере все зависит от Москвы, считает Ортагус.

Глава пресс-службы призвала Россию изменить "враждебный" настрой, который якобы проявился в приписываемом нашему государству вмешательстве в американские выборы президента.

"Мы надеемся, что кто бы ни стоял у власти в РФ, они учтут наши требования перемен во внешней политике", - сказала политик в эфире телеканала RTVI.

Напомним, что накануне стало известно об уходе российского правительства в отставку в полном составе. Президент РФ Владимир Путин решил изменить Конституцию, в частности, запретить федеральным чиновникам, губернаторам и депутатам иметь второе гражданство или вид на жительство.

Сайт kp.ru писал о том, как на это резонансное событие отреагировали в других странах.

Медведев заявил об отставке правительства.Премьер-министр России Дмитрий Медведев сообщил, что российское правительство в полном составе подало в отставку

ИСТОЧНИК KP.RU

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