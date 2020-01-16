Госдеп отреагировал на отставку правительства России
Американский Госдепартамент следит за ситуацией вокруг отставки российского правительства. Об этом сообщила глава пресс-службы внешнеполитического ведомства США Морган Ортагус.
По ее словам, сейчас дипломаты пытаются понять, что означает происходящее, но они в любом случае "находятся на стороне российских граждан".
Президент США Дональд Трамп неоднократно говорил, что хочет наладить хорошие отношения между правительствами двух стран, но в этой сфере все зависит от Москвы, считает Ортагус.
Глава пресс-службы призвала Россию изменить "враждебный" настрой, который якобы проявился в приписываемом нашему государству вмешательстве в американские выборы президента.
"Мы надеемся, что кто бы ни стоял у власти в РФ, они учтут наши требования перемен во внешней политике", - сказала политик в эфире телеканала RTVI.
Напомним, что накануне стало известно об уходе российского правительства в отставку в полном составе. Президент РФ Владимир Путин решил изменить Конституцию, в частности, запретить федеральным чиновникам, губернаторам и депутатам иметь второе гражданство или вид на жительство.
Сайт kp.ru писал о том, как на это резонансное событие отреагировали в других странах.
Медведев заявил об отставке правительства.Премьер-министр России Дмитрий Медведев сообщил, что российское правительство в полном составе подало в отставку
ИСТОЧНИК KP.RU