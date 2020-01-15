Первая реакция Запада на отставку правительства РФ: «Русское политическое землетрясение»
В первые часы после громкой новости об отставке российского правительства зарубежные официальные лица пока хранят молчание. А западные СМИ дают похожие оценки и пока с минимумом аналитики:
«Сумасшедший день в московской политике, - пишет в Твиттере московский корреспондент BBC Сара Рейнсфорд. - Медведев станет заместителем главы Совета Безопасности - убрали с пути? Но почему?».
«Русское политическое землетрясение», - констатирует испанское издание El Periodico.
«Неожиданное движение премьер-министра Дмитрия Медведева породило спекуляции насчет того, что президент Владимир Путин маневрирует, чтобы остаться во власти после окончания своего срока в 2024 году», - полагает американская газета The New York Times.
«Этот шаг может означать его намерение создать для себя новый пост после окончания срока в 2024 году», - вторит британский телеканал Sky News.
«Путин закладывает основу для транзита в 2024 году, аналитики полагают, что он может оставить пост президента, но сохранит власть с помощью укрепившейся роли премьера или главы Совета Безопасности. Это движение позволит Путину назначить нового премьер-министра, дав потенциальный сигнал о том, кого он предпочтет видеть преемником на посту президента», - рассуждает британская газета The Guardian.
«Владимир Путин предложил изменения в Конституцию, что критики назвали способом оставаться лидером страны пожизненно», - безапелляционно заявляет канадское издание The Globe and Mail.
Медведев заявил об отставке правительства.Премьер-министр России Дмитрий Медведев сообщил, что российское правительство в полном составе подало в отставку
ТЕМ ВРЕМЕНЕМ
«Для реализации всего запланированного»: Путин отправил в отставку правительство
Дмитрий Медведев будет заместителем председателя Совета безопасности (подробности)
Никита Кричевский: Правительству Медведева за работу можно поставить оценку 3. Даже три с минусом
ИСТОЧНИК KP.RU