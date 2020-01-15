2020-01-15T19:34:46+03:00
В мире

Первая реакция Запада на отставку правительства РФ: «Русское политическое землетрясение»

«КП» посмотрела публикации зарубежных СМИ
Ася ХОВАНСКАЯ
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Западные СМИ уверены, что Владимир Путин создает условия, чтобы остаться у власти после 2024 года.Западные СМИ уверены, что Владимир Путин создает условия, чтобы остаться у власти после 2024 года.Фото: REUTERS
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В первые часы после громкой новости об отставке российского правительства зарубежные официальные лица пока хранят молчание. А западные СМИ дают похожие оценки и пока с минимумом аналитики:

«Сумасшедший день в московской политике, - пишет в Твиттере московский корреспондент BBC Сара Рейнсфорд. - Медведев станет заместителем главы Совета Безопасности - убрали с пути? Но почему?».

«Русское политическое землетрясение», - констатирует испанское издание El Periodico.

«Неожиданное движение премьер-министра Дмитрия Медведева породило спекуляции насчет того, что президент Владимир Путин маневрирует, чтобы остаться во власти после окончания своего срока в 2024 году», - полагает американская газета The New York Times.

«Этот шаг может означать его намерение создать для себя новый пост после окончания срока в 2024 году», - вторит британский телеканал Sky News.

«Путин закладывает основу для транзита в 2024 году, аналитики полагают, что он может оставить пост президента, но сохранит власть с помощью укрепившейся роли премьера или главы Совета Безопасности. Это движение позволит Путину назначить нового премьер-министра, дав потенциальный сигнал о том, кого он предпочтет видеть преемником на посту президента», - рассуждает британская газета The Guardian.

«Владимир Путин предложил изменения в Конституцию, что критики назвали способом оставаться лидером страны пожизненно», - безапелляционно заявляет канадское издание The Globe and Mail.

Медведев заявил об отставке правительства.Премьер-министр России Дмитрий Медведев сообщил, что российское правительство в полном составе подало в отставку

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ИСТОЧНИК KP.RU

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