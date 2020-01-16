Более 70 процентов россиян планируют сменить работу в 2020 году

16 Янв. 2020 2020-01-16T09:42:59+03:00

Более 70 процентов россиян хотят поменять работу в 2020 году Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

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В наступившем году многие россияне планируют сменить место работы. О таким желании сообщили 74 процента опрошенных порталом «Работа.ру».

Причин, по которым люди хотят сменить организацию или сферу деятельности, сразу несколько, но первоочередная – это финансовая составляющая.

На недовольство зарплатой указали 53% респондентов. Он надеются, что на новом месте их труд будет приносить больше денег.

Четверть планирует искать другую работу, чтобы поменять жизнь, ими движет желание попробовать что-то принципиально новое.

В 6 процентах случаев опрошенных не устраивает большой объем работы, а 3,5% признались, что вынуждены уйти из-за напряженных отношений с руководством.

Другие причины перемен, такие как смена места жительства, неудобный график, неудобное расположение, выбрали 13 процентов, пишет RT.

Ранее в Роструде напомнили, что благодаря государственным праздникам и переносу выходных нас ждет семь коротких рабочих недель. Ближайшая уже в феврале - благодаря тому, что День защитника Отечества выпал на воскресенье. Ну а меньше всего трудиться будем в последний месяц весны, ведь там и Первомай, и День Победы. Кстати, в этом году будем отмечать 75-летие Победы в Великой Отечественной.

ИСТОЧНИК KP.RU