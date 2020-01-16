2020-01-16T14:38:25+03:00
Политика

Поручение Путина о доступе к важным сайтам коснется мобильного интернета

На социально значимые порталы можно будет заходить даже при нулевом балансе
Екатерина БЕЛОКОНОВА
Поделиться:
Изменить размер текста:

Предоставление бесплатного доступа к социально значимым сайтам коснется, прежде всего, мобильного интернета. Об этом сообщил пресс-секретарь Минкомсвязи России Евгений Новиков.

Сайт kp.ru писал, что подготовить проект "Доступный интернет" 15 января поручил президент страны Владимир Путин. По его мнению, у граждан должна быть возможность пользоваться важными российскими онлайн-сервисами даже при нулевом балансе.

Это обосновано тем, что сейчас Россия является одной из немногих стран, где есть свои социальные сети, мессенджеры, почтовые и поисковые системы.

Самые яркие цитаты из послания Владимира Путина Федеральному собранию - 2020.Президент России 15 января выступил с ежегодным обращением к парламенту

Новость дополняется.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Мишустин выступил против списания кредитных долгов россиян
Мишустин: "Правительство должно чувствовать, что с него всегда будет спрос"
Володин рассказал о замечаниях депутатов, высказанных на встрече с Мишустиным
Мишустин поблагодарил президента за предложение занять пост премьера
"Внешние шоки": Экономист рассказал, что может изменить курс до 200 рублей за доллар
В Ленинградской области доходы населения растут в два раза быстрее, чем в среднем по России
Лавров ответил на вопрос о своем будущем после отставки правительства
Поручение Путина о доступе к важным сайтам коснется мобильного интернета
Росгидромет признался, что делает прогнозы на устаревшем суперкомпьютере
Всероссийское голосование по поправкам в Конституцию проведут до 1 мая 2020 года
Мишустин может озвучить изменения в составе правительства на заседании Думы
NASA назвало 2019 год вторым самым теплым за всю историю наблюдений
«Роскосмос» нашел способ защитить Россию от спутников-шпионов
Сайт "Миротворец" внёс Мишустина в свою базу
В Национальной мясной ассоциации рассказали о ценах на мясо в 2020 году
Мишустин: на реализацию послания Путина нужно около 450 млрд рублей
В новом году более 80 процентов россиян хотят отказаться от льготных лекарств в пользу денег
В Москве обокрали квартиру командира космического корабля на 1 млн рублей
Роспотребнадзор напомнил о правилах профилактики гриппа и ОРВИ
Мишустин: самая главная задача нового правительства России - снять ограничения и барьеры для бизнеса
Российские ученые проследят за мыслями монахов во время тантрической медитации
КПРФ воздержится при голосовании за кандидатуру Мишустина
Мишустин выступил против снижения НДФЛ
Комитет Госдумы одобрил проект о проверке росгвардейцев на полиграфе
Роскачество заявило о наличии в марках черного перца плесени и кишечной палочки
Мишустин намерен в первую очередь заняться реформой управления и внедрять современные технологии
Названы витамины, которые россияне покупают чаще всего в зимнее время
Метеорологи прогнозируют в 2020 году экстремальные погодные явления