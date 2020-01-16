Поручение Путина о доступе к важным сайтам коснется мобильного интернета

16 Янв. 2020 2020-01-16T14:38:25+03:00

На социально значимые порталы можно будет заходить даже при нулевом балансе

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Предоставление бесплатного доступа к социально значимым сайтам коснется, прежде всего, мобильного интернета. Об этом сообщил пресс-секретарь Минкомсвязи России Евгений Новиков.

Сайт kp.ru писал, что подготовить проект "Доступный интернет" 15 января поручил президент страны Владимир Путин. По его мнению, у граждан должна быть возможность пользоваться важными российскими онлайн-сервисами даже при нулевом балансе.

Это обосновано тем, что сейчас Россия является одной из немногих стран, где есть свои социальные сети, мессенджеры, почтовые и поисковые системы.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/754842" frameborder="0"></iframe> Самые яркие цитаты из послания Владимира Путина Федеральному собранию - 2020.Президент России 15 января выступил с ежегодным обращением к парламенту

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ИСТОЧНИК KP.RU