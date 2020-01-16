2020-01-16T14:28:36+03:00
Политика

Володин рассказал о замечаниях депутатов, высказанных на встрече с Мишустиным

Члены Госдумы указали на недостаточно эффективные ведомства
Ася КУЗНЕЦОВА
Поделиться:
Депутаты обозначили на встрече с Михаилом Мишустиным ряд претензий и замечаний на работу министерств / Фото: Антон Новодережкин/ТАССДепутаты обозначили на встрече с Михаилом Мишустиным ряд претензий и замечаний на работу министерств / Фото: Антон Новодережкин/ТАСС
Изменить размер текста:

Депутаты партий Госдумы высказали замечания о работе четырёх министерств на встречах с кандидатом на пост премьер-министра Михаилом Мишустиным. Об этом рассказал журналистам председатель Госдумы Вячеслав Володин.

- Депутаты обозначили ряд претензий и замечаний на работу министерств, отраслевых ведомств. Прозвучали фамилии, прозвучали министерства, где, по мнению депутатов, недостаточно эффективно построена работа. Это было очень небольшое количество министерств, порядка четырех, то, что в ходе обсуждения я услышал, - рассказал Вячеслав Володин без уточнения о каких министерствах шла речь.

Государственная дума 16 января рассмотрит кандидатуру Мишустина на пост главы кабмина. Ранее кандидат провёл встречи со всеми фракциями парламента. Первой была встреча с партией "Единая Россия", затем Мишустин встретился с ЛДПР, КПРФ и "Справедливой Россией".

Госдума рассмотрит кандидатуру Мишустина на пост премьер-министра.Прямая видеотрансляция

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Умер легендарный контрразведчик Иван Устинов
Мишустин выступил против списания кредитных долгов россиян
Мишустин: "Правительство должно чувствовать, что с него всегда будет спрос"
Володин рассказал о замечаниях депутатов, высказанных на встрече с Мишустиным
Мишустин поблагодарил президента за предложение занять пост премьера
"Внешние шоки": Экономист рассказал, что может изменить курс до 200 рублей за доллар
В Ленинградской области доходы населения растут в два раза быстрее, чем в среднем по России
Лавров ответил на вопрос о своем будущем после отставки правительства
Поручение Путина о доступе к важным сайтам коснется мобильного интернета
Росгидромет признался, что делает прогнозы на устаревшем суперкомпьютере
Всероссийское голосование по поправкам в Конституцию проведут до 1 мая 2020 года
Мишустин может озвучить изменения в составе правительства на заседании Думы
NASA назвало 2019 год вторым самым теплым за всю историю наблюдений
«Роскосмос» нашел способ защитить Россию от спутников-шпионов
Сайт "Миротворец" внёс Мишустина в свою базу
В Национальной мясной ассоциации рассказали о ценах на мясо в 2020 году
Мишустин: на реализацию послания Путина нужно около 450 млрд рублей
В новом году более 80 процентов россиян хотят отказаться от льготных лекарств в пользу денег
В Москве обокрали квартиру командира космического корабля на 1 млн рублей
Роспотребнадзор напомнил о правилах профилактики гриппа и ОРВИ
Мишустин: самая главная задача нового правительства России - снять ограничения и барьеры для бизнеса
Российские ученые проследят за мыслями монахов во время тантрической медитации
КПРФ воздержится при голосовании за кандидатуру Мишустина
Мишустин выступил против снижения НДФЛ
Комитет Госдумы одобрил проект о проверке росгвардейцев на полиграфе
Роскачество заявило о наличии в марках черного перца плесени и кишечной палочки
Мишустин намерен в первую очередь заняться реформой управления и внедрять современные технологии
Названы витамины, которые россияне покупают чаще всего в зимнее время
Метеорологи прогнозируют в 2020 году экстремальные погодные явления