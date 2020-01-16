Володин рассказал о замечаниях депутатов, высказанных на встрече с Мишустиным

16 Янв. 2020 2020-01-16T14:28:36+03:00

Депутаты обозначили на встрече с Михаилом Мишустиным ряд претензий и замечаний на работу министерств / Фото: Антон Новодережкин/ТАСС

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Депутаты партий Госдумы высказали замечания о работе четырёх министерств на встречах с кандидатом на пост премьер-министра Михаилом Мишустиным. Об этом рассказал журналистам председатель Госдумы Вячеслав Володин.

- Депутаты обозначили ряд претензий и замечаний на работу министерств, отраслевых ведомств. Прозвучали фамилии, прозвучали министерства, где, по мнению депутатов, недостаточно эффективно построена работа. Это было очень небольшое количество министерств, порядка четырех, то, что в ходе обсуждения я услышал, - рассказал Вячеслав Володин без уточнения о каких министерствах шла речь.

Государственная дума 16 января рассмотрит кандидатуру Мишустина на пост главы кабмина. Ранее кандидат провёл встречи со всеми фракциями парламента. Первой была встреча с партией "Единая Россия", затем Мишустин встретился с ЛДПР, КПРФ и "Справедливой Россией".

Госдума рассмотрит кандидатуру Мишустина на пост премьер-министра.Прямая видеотрансляция

ИСТОЧНИК KP.RU