2020-01-16T09:14:50+03:00
Политика

Мишустин встретился с Володиным в Госдуме

Утром в четверг депутаты обсудят возможное назначение главы ФНС на пост премьер-министра России
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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Михаил Мишустин - глава Федеральной налоговой службыМихаил Мишустин - глава Федеральной налоговой службыФото: REUTERS
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Глава Федеральной налоговой службы Михаил Мишустин прибыл в здание Государственной думы, где в четверг, 16 января, состоится обсуждение его возможного назначения на должность премьер-министра России.

Сайт kp.ru писал, что кандидатуру политика предложил сам президент РФ Владимир Путин.

В настоящий момент руководитель ФНС находится на встрече со спикером нижней палаты парламента Вячеславом Володиным. Об этом сообщила советник депутата по СМИ Анастасия Кашеварова.

"Кандидат на должность главы правительства Михаил Мишустин приехал в Государственную думу. Сейчас он встречается перед общением с фракциями с председателем Госдумы Вячеславом Володиным", - написала она у себя на странице в социальных сетях.

В 14:00 в Госдуме начнется совещание, в ходе которого будет принято решение об утверждении кандидатуры Мишустина на должность главы кабинета министров.

Медведева сменит Мишустин.Главой правительства России станет Михаил Мишустин. Кто же он, наш новый премьер-министр?

ИСТОЧНИК KP.RU

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