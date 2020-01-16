2020-01-16T17:34:46+03:00
Политика

Путин и председатель Евросовета обсудили подготовку к конференции по Ливии

Российский лидер и Шарль Мишель провели телефонный разговор
Елена ГИЛЬМАНОВА
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Путин и председатель Евросовета обсудили подготовку к Международной конференции по ЛивииПутин и председатель Евросовета обсудили подготовку к Международной конференции по ЛивииФото: REUTERS
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В ходе телефонного разговора президент России Владимир Путин и председатель Европейского совета Шарль Мишель обсудили подготовку к международной конференции в Берлине по ливийской ситуации, которая состоится в Берлине. Об этом сообщила пресс-служба Кремля.

«Президента РФ Владимира Путина с председателем Европейского совета Шарлем Мишелем (…) подробно рассмотрена тематика ливийского кризиса, в том числе в контексте подготовки к проведению международной конференции по Ливии 19 декабря в Берлине», - говорится в сообщении.

Стороны также обсудили вопрос урегулирования на юго-востоке Украины и сохранению Совместного всеобъемлющего плана действий по Ирану.

Напомним, о проведении международной конференции по урегулированию ситуации в Ливии канцлер Германии Ангела Меркель и российский лидер договорились, когда глава немецкого правительства приехала в Москву с официальным визитом.

ИСТОЧНИК KP.RU

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