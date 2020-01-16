Мишустин и Медведев проведут встречу 17 января

16 Янв. 2020 2020-01-16T18:16:53+03:00

Новый премьер-министр и заместитель председателя Совета Безопасности встреться в Доме правительства России [видео]

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В пятницу, 17 января, в Доме правительства России бывший глава кабмина Дмитрий Медведев проведет официальную встречу с новым премьер-министром Михаилом Мишустиным.

«Если говорить по поводу встречи заместителя председателя Совбеза РФ и председателя правительства РФ, то она состоится завтра [17 января] в Доме правительства РФ», - говорится в сообщении пресс-службы кабинета министров.

Напомним, 15 января после решения правительства уйти в отставку президент России Владимир Путин предложил на пост премьер-министра главу Федеральной налоговой службы Михаила Мишустина. 16 января в Госдуме состоялась голосование, на котором 383 депутатов поддержали кандидата, предложенного главой государства.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/755092" frameborder="0"></iframe> Мишустин пообещал определиться с кабинетом министров "в ближайшее время".

После назначении нового главы правительства, российский лидер подписал указ «О Заместителе Председателя Совета Безопасности Российской Федерации» и назначил на эту должность экс-главу правительства Дмитрия Медведева.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/755053" frameborder="0"></iframe> Мишустин сообщил Единой России о своих планах на посту премьера.

ИСТОЧНИК KP.RU