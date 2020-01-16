Мишустин и Медведев проведут встречу 17 января
В пятницу, 17 января, в Доме правительства России бывший глава кабмина Дмитрий Медведев проведет официальную встречу с новым премьер-министром Михаилом Мишустиным.
«Если говорить по поводу встречи заместителя председателя Совбеза РФ и председателя правительства РФ, то она состоится завтра [17 января] в Доме правительства РФ», - говорится в сообщении пресс-службы кабинета министров.
Напомним, 15 января после решения правительства уйти в отставку президент России Владимир Путин предложил на пост премьер-министра главу Федеральной налоговой службы Михаила Мишустина. 16 января в Госдуме состоялась голосование, на котором 383 депутатов поддержали кандидата, предложенного главой государства.
Мишустин пообещал определиться с кабинетом министров "в ближайшее время".
После назначении нового главы правительства, российский лидер подписал указ «О Заместителе Председателя Совета Безопасности Российской Федерации» и назначил на эту должность экс-главу правительства Дмитрия Медведева.
Мишустин сообщил Единой России о своих планах на посту премьера.
ИСТОЧНИК KP.RU