За кандидатуру Михаила Мишустина проголосовали 383 депутата Госдумы, а против никто

16 Янв. 2020 2020-01-16T15:59:45+03:00

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Госдума утвердила на пост премьер-министра России бывшего главу Федеральной налоговой службы Михаила Мишустина.

Кандидатуру поддержали 383 депутата, против не проголосовал ни один парламентарий, а воздержались - 41.

Напомним, 15 января правительство в полном составе подало в отставку после оглашения послания Федеральном собранию президента России Владимира Путина, в котором были предложены изменения Конституции России.

После решение кабмина российский лидер предложил в кандидаты на пост премьер-министра Мишустина, который заявил, что намерен в первую очередь заняться реформой управления и внедрять современные технологии. Он также отметил, что члены обновленного правительства будут нести персональную ответственность за достижение национальных целей развития государства.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/755042" frameborder="0"></iframe> Депутаты Госдумы проголосовали за назначение Михаила Мишустина на пост премьер-министра.

ИСТОЧНИК KP.RU