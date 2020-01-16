За кандидатуру Михаила Мишустина проголосовали 383 депутата Госдумы, а против никто
Госдума утвердила на пост премьер-министра России бывшего главу Федеральной налоговой службы Михаила Мишустина.
Кандидатуру поддержали 383 депутата, против не проголосовал ни один парламентарий, а воздержались - 41.
Напомним, 15 января правительство в полном составе подало в отставку после оглашения послания Федеральном собранию президента России Владимира Путина, в котором были предложены изменения Конституции России.
После решение кабмина российский лидер предложил в кандидаты на пост премьер-министра Мишустина, который заявил, что намерен в первую очередь заняться реформой управления и внедрять современные технологии. Он также отметил, что члены обновленного правительства будут нести персональную ответственность за достижение национальных целей развития государства.
Депутаты Госдумы проголосовали за назначение Михаила Мишустина на пост премьер-министра.
ИСТОЧНИК KP.RU