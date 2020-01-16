Путин ввёл должность заместителя председателя Совбеза

16 Янв. 2020 2020-01-16T16:33:24+03:00

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Президент России Владимир Путин подписал Указ «О Заместителе Председателя Совета Безопасности Российской Федерации». Он назначил на эту должность Дмитрия Медведева.

В тексте указа сказано: «Назначить Медведева Дмитрия Анатольевича Заместителем Председателя Совета Безопасности Российской Федерации, освободив его от исполнения обязанностей Председателя Правительства Российской Федерации».

Напомним, что 15 января президент России выступил с посланием к Федеральному собранию, в котором были предложены изменения в Конституции России. В тот же день правительство России в полном составе подало в отставку.

16 января на должность премьер-министра был назначен бывший глава Федеральной налоговой службы Михаил Мишустин. Его кандидатуру предложил Путин, а на голосовании среди депутатов Госдумы никто не проголосовал против: за кандидатуру Мишустина выступили 383 депутата, а 41 воздержался.

ИСТОЧНИК KP.RU