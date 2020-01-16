2020-01-16T18:13:15+03:00
Политика

Кудрин сообщил, что ему не предлагали войти в состав нового правительства

Глава Счетной палаты намерен остаться на своей должности
Елена ГИЛЬМАНОВА
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Кудрин сообщил, что ему не предлагали войти в состав нового правительства. Фото: Михаил Климентьев/ТАССКудрин сообщил, что ему не предлагали войти в состав нового правительства. Фото: Михаил Климентьев/ТАСС
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Председатель Счётной палаты Алексей Кудрин сообщил, что он не получал предложение войти в состав нового правительства и намерен остаться на своей должности.

«Нет», - ответил н на вопрос журналистов о приглашении стать министром в составе нового кабмина.

Кудрин отметил, что он «взял обязательство перед президентом по Счетной палате» и прошло полтора года. «Пока, мне кажется, еще нужно в Счетной палате поработать», - заключил политик.

Напомним, 15 января кабмин в полном составе подал в отставку после предложения президента России Владимира Путина внести изменения в Конституцию России.

На пост премьер-министра нового правительства российский лидер предложил главу Федеральной налоговой службы Михаила Мишустина. 16 января Госдума поддержала предложенную кандидатуру. Новый глава правительства пообещал представить новый состав кабмина в ближайшие дни.

ИСТОЧНИК KP.RU

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