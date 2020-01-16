В Россию прибыл новый посол США

16 Янв. 2020 2020-01-16T18:29:11+03:00

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В четверг, 16 января, новый посол Соединённых Штатов в России Джон Салливан прибыл в Москву. Об этом сообщила пресс-атташе американского посольства в России Ребекка Росс.

«Да, он прибыл в Москву», - передает ТАСС ее слова.

Как сообщал сайт kp.ru, 59-летний Джон Джозеф Салливан работал главным юрисконсультом Министерства торговли, заместителем министра торговли США, а на дипломатической службе - с 2017 года на должности заместителя главы Госдепа. Отметим, что на слушаниях, посвященных рассмотрению его кандидатуры на должность американского посла, Салливан заявил, что основной задачей Штатов должно стать противодействие проекту газопровода «Северный поток - 2». Однако перед своим приездом он выразил надежду на улучшение двусторонних отношений.

Напомним, в начале августа Джон Хантсман подал в отставку с поста американского посла в России, его полномочия на посту диппредставителя заканчивались 3 октября 2019 года. Незадолго до его отъезда kp.ru удалось побеседовать с дипломатом, который подвёл итоги своей работы.

ИСТОЧНИК KP.RU