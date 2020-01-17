2020-01-17T00:44:30+03:00
В мире

Украина предложила создать международную следственную группу по крушению «Боинга» в Иране

С такой просьбой офис украинского генпрокурора уже второй раз обратился к нескольким странам
Саша ПЯТНИЦКАЯ
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Жертвами авиакатастрофы стали 176 человекЖертвами авиакатастрофы стали 176 человекФото: REUTERS
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Киев настаивает на необходимости создать международную следственную группу, которая займется расследованием авиакатастрофы украинского самолета, сбитого в небе над Тегераном. Офис генерального прокурора Украины в четверг, 16 января, уже второй раз обратился с таким предложением к ряду стран.

«Офис генерального прокурора повторно обратился в компетентные органы Канады, Франции, Швеции, Германии, Великобритании и Ирана с просьбой рассмотреть возможность участия представителей их компетентных органов в общей следственной группе в рамках уголовного расследования по факту авиакатастрофы самолета Boeing 737 рейса PS 0752 «Тегеран – Киев» авиакомпании «Международные авиалинии Украины», - цитирует заявление пресс-службы украинского ведомства РИА Новости.

Как писал сайт kp.ru, ранеее Иран признал, что утром 8 января по ошибке сбил украинский Boeing 737-800, приняв его за «вражеский» самолет. Тегеран пообещал выплатить компенсации семьям всех 176 жертв авиакатастрофы и компенсировать Украине стоимость лайнера. Большая часть погибших пассажиров были гражданами Ирана и Канады.

Никто не выжил: разбился украинский Boeing-737.Утром, в среду 8 января разбился пассажирский самолет рейсом Тегеран-Киев

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Если бы Тегеран скрыл правду - его бы выставили террористом и агрессором, сказал эксперт kp.ru (подробности).

ИСТОЧНИК KP.RU

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