Политолог: Иран разделил вину с Америкой, признавшись в случайном ракетном ударе по украинскому самолету
Власти Ирана признались, что по ошибке сбили украинский “Боинг”. Его приняли за вражеский самолет. Политолог Дмитрий Абзалов сказал kp.ru, что Тегерану нельзя было скрывать правду.
Чёрные ящики упавшего Боинга показали СМИ.
- Вначале Иран хотел затянуть все эти разбирательства на несколько месяцев или лет, - отметил Абзалов. - Если бы он придерживался этой тактики, его бы выставили агрессором. И, скорее всего, получил дополнительный санкции. Еще более серьезные. А теперь он разделил ответственность с Вашингтоном. Позиция Тегерана заключается в том, что из-за обострение в декабре-январе на Ближнем Востоке и привело к случайным срабатываниям ПВО. Тут уже виновен не только Тегеран, но и США. Если бы они не создали этот конфликт, рейс спокойно бы приземлился на Украине. Признание Ирана - это попытка не угодить в агрессоры, а дать понять - виновных двое.
Все пассажиры разбившегося в Тегеране самолета погибли.
Абзалов напомнил, что Иран позволил экспертам вести прозрачное расследование крушения “Боинга”.
- Были приглашены разные организации и страны - Украина, Канада - с целью работать открыто. Если бы Иран пытался все спрятать и закрыть - это бы закончилось довольно плохо - судебными исками минимум. Из таких дух зол Тегеран выбрал меньшее. И позиция это довольно сильная. Специально сбивать самолет они не хотели. Основная часть граждан на рейсе - иранцы. В современном мире нужно сразу реагировать на информационное давление. Молчание будет играть только против вас. За месяцы расследования Иран могли выставить террористами и провокаторами. А пока нет обвинений в том, что Тегеран специально хотел сбить “Боинг”. Так что Иран сыграл на опережение.
Технический эксперт Юрий Антипов: Крушение «Боинга» напоминает теракт с нашим А321 над Синаем. Даже с горящим двигателем можно совершить посадку. А в Тегеране самолет просто падал
Первые кадры с места крушения самолета. . Источник: twitter.com/samy110
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ИСТОЧНИК KP.RU
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