Медведев выделил 127 млрд рублей на атомный ледокол перед отставкой
Корабль проекта "Лидер" должен быть введен в эксплуатацию в 2027 году
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Правительство выделит 127 миллиардов рублей на строительство атомного ледокола проекта 10510 "Лидер". Деньги будут потрачены в период с 2020 по 2027 год.
Информация приводится в постановлении, подписанном Дмитрием Медведевым 15 января. Именно в этот день политик сообщил о роспуске правительства и вскоре оставил пост премьер-министра России.
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ИСТОЧНИК KP.RU