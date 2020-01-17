2020-01-17T08:10:59+03:00
Политика

Медведев выделил 127 млрд рублей на атомный ледокол перед отставкой

Корабль проекта "Лидер" должен быть введен в эксплуатацию в 2027 году
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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Правительство выделит 127 миллиардов рублей на строительство атомного ледокола проекта 10510 "Лидер". Деньги будут потрачены в период с 2020 по 2027 год.

Информация приводится в постановлении, подписанном Дмитрием Медведевым 15 января. Именно в этот день политик сообщил о роспуске правительства и вскоре оставил пост премьер-министра России.

Медведева сменит Мишустин.Главой правительства России станет Михаил Мишустин. Кто же он, наш новый премьер-министр?

Новость дополняется.

ИСТОЧНИК KP.RU

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