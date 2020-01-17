В России стартовали розничные продажи фотоаппаратов "Зенит"
Легендарные фотоаппараты "Зенит" поступили в розничную продажу в России. Обновленная камера реализуется под названием "Зенит М" и представлена сразу в двух цветах - черном и серебряном. Об этом сообщили в пресс-службе холдинга "Швабе".
До настоящего момента такие фотоаппараты продавались исключительно через интернет - в онлайн-магазине "Зенит" и у официальных партнеров завода.
Теперь же найти фотокамеры можно во флагманском бутике Leica в московском ГУМе. Лимитированная коллекция оснащена объективом "Зенитар 1/35". Стоимость одной камеры в полной комплектации – 460 тысяч рублей.
"Это фиксированная цена для российского рынка, обусловленная значимостью самой камеры и техническими особенностями всех изделий в комплекте", - цитирует РИА Новости "Швабе".
Сайт kp.ru писал, что "Зенит М" имеет светочувствительность в диапазоне от 100 до 6 400 и способен проводить серийную съемку со скоростью три кадра в секунду.
ИСТОЧНИК KP.RU