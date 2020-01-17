В России стартовали розничные продажи фотоаппаратов "Зенит"

17 Янв. 2020 2020-01-17T09:02:53+03:00

Лимитированная серия обновленной камеры представлена в двух цветах - черном и серебряном

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Легендарные фотоаппараты "Зенит" поступили в розничную продажу в России. Обновленная камера реализуется под названием "Зенит М" и представлена сразу в двух цветах - черном и серебряном. Об этом сообщили в пресс-службе холдинга "Швабе".

До настоящего момента такие фотоаппараты продавались исключительно через интернет - в онлайн-магазине "Зенит" и у официальных партнеров завода.

Теперь же найти фотокамеры можно во флагманском бутике Leica в московском ГУМе. Лимитированная коллекция оснащена объективом "Зенитар 1/35". Стоимость одной камеры в полной комплектации – 460 тысяч рублей.

"Это фиксированная цена для российского рынка, обусловленная значимостью самой камеры и техническими особенностями всех изделий в комплекте", - цитирует РИА Новости "Швабе".

Сайт kp.ru писал, что "Зенит М" имеет светочувствительность в диапазоне от 100 до 6 400 и способен проводить серийную съемку со скоростью три кадра в секунду.

ИСТОЧНИК KP.RU