2020-01-17T10:29:16+03:00
Общество

Эксперты назвали самые дорогие города мира

Российская столица разместилась на 251 месте
Ольга МАТЫС
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Так выглядит швейцарский Цюрих - самый дорогой для жизни город в мире.Так выглядит швейцарский Цюрих - самый дорогой для жизни город в мире.Фото: REUTERS
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Список самых дорогих городов в мире опубликовали на сайте статистического ресурса Numbeo. По мнению экспертов, составлявших рейтинг, городом с самым высоким индексом стоимости жизни стал Цюрих. Индекс крупнейшего города Швейцарии составил 128,29 пунктов.

Стоит отметить, что вся первая пятёрка городов-рекордсменов по дороговизне проживания - города Швейцарии. С небольшими отрывами от лидера идут Базель, Лозанна, Женева и Берн. От нейтральной державы стараются не отставать скандинавские страны - за городами Швейцарии расположились норвежские Ставангер, Осло и Тронхейм. На девятой позиции столица Исландии Рейкъявик, замыкает десятку дорогих для жизни городов норвежский Берген.

Самым дорогим российским городом признана Москва - в общем списке она находится на 251 позиции, между городами Сан-Сальвадор (Сальвадор) и Претория (Южная Африка).

Ранее kp.ru рассказывал о российском рейтинге самых грустных городов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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