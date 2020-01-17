Роскачество рекомендовало не пользоваться уличными банкоматами
Роскачество рекомендует по возможности не пользоваться банкоматами, расположенными на улице, отдавая предпочтение тем аппаратам, что стоят внутри помещений.
Если же вам приходится обращаться к таким устройствам, то внимательно проверяйте их на наличие считывающих программ и камер, с помощью которых мошенники крадут с банковских карт деньги.
Способов воровства много - установка незаметных скиммеров, скрытых видеокамер размером с булавочное ушко и накладных клавиатур. Также распространен "плечевой серфинг", когда ваш пин-код просто запоминают, выглядывая из-за спины.
Роскачество поможет россиянам не быть обманутыми.Как избежать мошеннических действий при пользовании банкоматами - Роскачество дает рекомендации
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ИСТОЧНИК KP.RU