2020-01-17T11:24:07+03:00
Общество

Роскачество рекомендовало не пользоваться уличными банкоматами

Мошенники придумали множество способов кражи личных данных с таких устройств [видео]
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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Роскачество рекомендует по возможности не пользоваться банкоматами, расположенными на улице, отдавая предпочтение тем аппаратам, что стоят внутри помещений.

Если же вам приходится обращаться к таким устройствам, то внимательно проверяйте их на наличие считывающих программ и камер, с помощью которых мошенники крадут с банковских карт деньги.

Способов воровства много - установка незаметных скиммеров, скрытых видеокамер размером с булавочное ушко и накладных клавиатур. Также распространен "плечевой серфинг", когда ваш пин-код просто запоминают, выглядывая из-за спины.

Роскачество поможет россиянам не быть обманутыми.Как избежать мошеннических действий при пользовании банкоматами - Роскачество дает рекомендации

Новость дополняется.

ИСТОЧНИК KP.RU

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