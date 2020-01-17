Зеленский проведет «зарубежные консультации» при выборе нового премьера

17 Янв. 2020 2020-01-17T12:09:48+03:00

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Украинский президент Владимир Зеленский проконсультируется с коллегами из других стран по кандидатуре нового премьер-министра. Об этом ТАСС сообщил источник в партии «Слуга народа». С кем именно Зеленский будет обсуждать претендента на место Гончарука, не сообщается. Известно только, что это будут телефонные переговоры. Кроме того, президент Украины лично встретится «с ключевыми фигурами из своего окружения».

- В субботу и воскресенье Зеленский и его окружение сосредоточатся на обсуждении состава нового правительства и его главы. Запланированы как минимум два рабочих совещания, - сообщил представитель президентской партии в Верховной раде.

Алексей Гончару объявил о решении уйти в отставку 17 января. До этого он оказался в эпицентре скандала. В Сети появилась аудиозапись, на которой человек, с голосом, похожим на голос премьер-министра, обсуждает Владимира Зеленского, и критикует президента за некомпетентность в вопросах экономики. Гончарук отрицает, что на записи его голос. Но, чтобы доказать, чтобы "убрать любые сомнения уважения и доверия к президенту", он решил добровольно покинуть свой пост.

ИСТОЧНИК KP.RU