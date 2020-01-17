Fox News: В Королевской семье боялись, что Меган Маркл обвинит их в расизме и сексизме прямо во время интервью

17 Янв. 2020 2020-01-17T12:56:06+03:00

Именно по этой причине, сообщает источник издания, королева дала добро на выход герцога и герцогини из семьи

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Решение королевы Великобритании о согласии с выбором принца Гарри и Меган Маркл о «выходе из семьи» могло быть продиктовано страхом. Как сообщает со ссылкой на источник издание Fox News, в Букингемском дворце боялись, что супруга герцога проведет «интервью без запретов». А именно, обвинит семью в сексизме и расизме.

Королева Елизавета II официально подписала шокирующий запрос пары после проведения встречи членов королевской семьи. Меган Маркл и принц Гарри получили разрешение покинуть Великобританию. Он заявили о своем желании жить в Северной Америке, Канаде, где сейчас находится бывшая актриса с восьмимесячным сыном, и зарабатывать на жизнь самостоятельно.

В западных СМИ предположили, что Меган просто хочет заполучить много выгодных контрактов, учитывая то, что она стала одной из обсуждаемых персон в мире. Оа уже получила контракт с Дисней на озвучку нового фильма.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1080" height="1080" src="https://www.kp.ru/video/embed/753824" frameborder="0"></iframe> Принц Гарри и Меган Маркл обидели Королеву.И вновь принц Гарри и Меган Маркл рвут шаблоны королевской династии. Теперь они собираются устроиться на работу и жить на собственные деньги.

ИСТОЧНИК KP.RU