Жена принца Гарри Меган Маркл подписала контракт с компанией Disney

11 Янв. 2020 2020-01-11T19:55:46+03:00

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Жена принца Гарри, герцогиня Сассекская Меган Маркл подписала контракт с компанией Disney на озвучку персонажей.

Как сообщает газета The Times, супруга Гарри сделала первую запись за шесть недель до отъезда в Канаду. По данным издания, полученные деньги пойдут на благотворительность. Средства перечислят организации «Слоны без границ» (Elephants Without Borders), которая защищает животных от рук браконьеров. Однако других подробностей договора не разглашается.

Напомним, днем ранее, 10 января Меган улетела в Канаду, где ее ждал оставленный с няней сын Арчи, принц Гарри остался в Великобритании. Незадолго до отъезда супруги приняли решение об отказе от полномочий и всех привилегий королевской семьи, включая содержание из государственного бюджета. Они предпочли быть «финансово независимыми», проживая в Канаде.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1080" height="1080" src="https://www.kp.ru/video/embed/753824" frameborder="0"></iframe> Принц Гарри и Меган Маркл обидели Королеву.И вновь принц Гарри и Меган Маркл рвут шаблоны королевской династии. Теперь они собираются устроиться на работу и жить на собственные деньги.

ИСТОЧНИК KP.RU