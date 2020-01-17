Сергей Лавров о гибели украинского «Боинга»: В этот момент в воздухе было минимум шесть F-35

17 Янв. 2020 2020-01-17T13:11:12+03:00

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На пресс-конференции перед российскими журналистами глава МИД РФ Сергей Лавров рассказал о крайне напряжённой обстановке в ночь на 8 января 2020 года, когда с интервалом в четыре часа Иран нанёс удар по американским базам в соседнем Ираке, а позже иранские ПВО на вылете из Тегерана сбили украинский «Боинг-737» (в ходи чего погибли все 176 человек на борту):

— Я никого не хочу убеждать в том, что этого могло бы не быть. Но. Американцы уничтожили в беспрецедентной операции, вопреки международному праву, генерала [КСИР] Касема Сулеймани. Иран ответил выверенным ударом, ожидал возможного ответа американцев, — напомнил Лавров. — В это время в воздухе на границе с воздушным пространством Ирана было минимум шесть F-35 (американский истребитель-бомбардировщик — ред.). Эта информация ещё требует перепроверки, но подчёркивает всю нервозность ситуации.

Напомним, Тегеран признал свою вину в уничтожении гражданского авиасудна. Но, как писала «КП» со ссылкой на иранских экспертов, сейчас в Тегеране циркулирует «модифицированная» версия: якобы иранские системы ПВО в момент удара по украинскому борту были взломаны американскими хакерами.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/753534" frameborder="0"></iframe> Видео с места крушения украинского пассажирского самолета в Тегеране.

ИСТОЧНИК KP.RU