Названы сроки принятия новых правил медосмотра водителей
Министерство здравоохранения России огласит решение о новых правилах проведения обязательного медицинского осмотра водителей в феврале 2020 года. Об этом главный нарколог ведомства Евгений Брюн сообщил в кулуарах Ассамблеи "Здоровая Москва".
Сайт kp.ru писал, что изменения должны были вступить в силу в ноябре прошлого года, но из-за широкого общественного резонанса, огромных очередей за медсправками и критики со стороны президента РФ Владимира Путина было решено отложить исполнение данного приказа.
Новые правила предусматривали введение дополнительных обязательных анализов на содержание наркотиков и алкоголи в крови. Это бы привело к серьезному подорожанию стоимости услуги. Власти страны поручили ведомству исправить все недочеты и при необходимости вводить новые анализа поэтапно.
По словам Брюна, механизмы и инструменты проверки водителей уже частично определены, но озвучивать их пока запретили.
"Министр объявила - февраль, а как оно будет на самом деле, не знаю. Но то, что обследование водителей будет, это совершенно точно", - цитирует ТАСС нарколога.
"Ползарплаты за справку отдавать? Это чушь какая-то", — Путин о повышении стоимости справки от нарколога.
ИСТОЧНИК KP.RU