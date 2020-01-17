2020-01-17T14:38:59+03:00
Общество

Названы сроки принятия новых правил медосмотра водителей

Изменения в порядке обследования вызвали широкий общественный резонанс
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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Итоговое решение о новом порядке медосмотра для водителей примут в февралеИтоговое решение о новом порядке медосмотра для водителей примут в февралеФото: Михаил ФРОЛОВ
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Министерство здравоохранения России огласит решение о новых правилах проведения обязательного медицинского осмотра водителей в феврале 2020 года. Об этом главный нарколог ведомства Евгений Брюн сообщил в кулуарах Ассамблеи "Здоровая Москва".

Сайт kp.ru писал, что изменения должны были вступить в силу в ноябре прошлого года, но из-за широкого общественного резонанса, огромных очередей за медсправками и критики со стороны президента РФ Владимира Путина было решено отложить исполнение данного приказа.

Новые правила предусматривали введение дополнительных обязательных анализов на содержание наркотиков и алкоголи в крови. Это бы привело к серьезному подорожанию стоимости услуги. Власти страны поручили ведомству исправить все недочеты и при необходимости вводить новые анализа поэтапно.

По словам Брюна, механизмы и инструменты проверки водителей уже частично определены, но озвучивать их пока запретили.

"Министр объявила - февраль, а как оно будет на самом деле, не знаю. Но то, что обследование водителей будет, это совершенно точно", - цитирует ТАСС нарколога.

"Ползарплаты за справку отдавать? Это чушь какая-то", — Путин о повышении стоимости справки от нарколога.

ИСТОЧНИК KP.RU

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