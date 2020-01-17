Мужчина, упавший на рельсы на станции метро "Войковская", выжил

17 Янв. 2020 2020-01-17T17:52:50+03:00

Изменить размер текста: A A

Мужчина остался жив после падения в Московском метро на рельсы на станции "Войковская" Замоскворецкой линии. По предварительным данным, пострадавший был пьян.

- Извлекли живым, - говорится в официальном сообщении.

Ранее сообщалось о приостановке движения поездов после падения неизвестного на рельсы на станции метро "Войковская", пишет "РИА-Новости".

Сейчас устанавливаются причины инцидента. Мужчина отделался легкими ушибами.

Ранее сайт kp.ru писал о том, что летом прошлого года в Москве мужчина упал на пути в метро и ему оторвало руку. ЧП произошло на станции Октябрьская. Движение по часовой стрелке кольцевой линии было временно остановлено.

Подобный случай произошел в феврале прошлого года. Тогда на станции метро "Сходненская" под рельсы поезда упал подросток. Парень выжил после падения, отделавшись несколькими ушибами. Тем не менее, временно пришлось остановить движение поездов.

ИСТОЧНИК KP.RU