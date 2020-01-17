17 Янв. 2020 2020-01-17T17:46:21+03:00

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Премьер-министр РФ Михаил Мишустин назначил Даниила Егорова главой ФНС.

Ранее Мишустин подписал соответствующее решение о назначении. Ранее Егоров занимал должность первого заместителя главы Федеральной налоговой службы.

- Назначить Егорова Даниила Вячеславовича руководителем Федеральной налоговой службы, освободив его от занимаемой должности, - говорится в распоряжении.

Даниил Егоров некоторое время был членом комиссии Межрегиональной коллегии адвокатов помощи предприятиям и гражданам. Начал работать в ФНС в 2001 году.

Ранее сайт kp.ru писал о том, что Китай поприветствовал Михаила Мишустина в должности премьера России. В Пекине верят, что новый глава правительства добьется успехов в развитии страны. В рамках механизма регулярных встреч между премьер-министрами двух стран Пекин рассчитывает укрепить сотрудничество с Москвой.

ИСТОЧНИК KP.RU