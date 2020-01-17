2020-01-17T12:08:46+03:00
Политика

Китай поприветствовал Мишустина в должности премьера России

В Пекине верят, что новый глава правительства добьется успехов в развитии страны
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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Китай позитивно отреагировал на назначение Михаила Мишустина новым председателем российского правительства. Об этом в пятницу, 17 января, сообщил официальный представитель министерства иностранных дел республики Гэн Шуан.

"Мы верим, что под его руководством новое правительство добьется новых успехов в развитии страны", - сказал дипломат.

Медведева сменит Мишустин.Главой правительства России станет Михаил Мишустин. Кто же он, наш новый премьер-министр?

Новость дополняется.

ИСТОЧНИК KP.RU

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