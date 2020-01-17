Китай поприветствовал Мишустина в должности премьера России

17 Янв. 2020 2020-01-17T12:08:46+03:00

В Пекине верят, что новый глава правительства добьется успехов в развитии страны

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Китай позитивно отреагировал на назначение Михаила Мишустина новым председателем российского правительства. Об этом в пятницу, 17 января, сообщил официальный представитель министерства иностранных дел республики Гэн Шуан.

"Мы верим, что под его руководством новое правительство добьется новых успехов в развитии страны", - сказал дипломат.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1080" height="1080" src="https://www.kp.ru/video/embed/754926" frameborder="0"></iframe> Медведева сменит Мишустин.Главой правительства России станет Михаил Мишустин. Кто же он, наш новый премьер-министр?

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ИСТОЧНИК KP.RU