Глава МИД Пакистана считает, что Иран готов к диалогу со странами региона

18 Янв. 2020 2020-01-18T04:32:12+03:00

Махмуд Куреши на прошлой неделе посетил с визитом Тегеран, а сейчас находится в Вашингтоне

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Министр иностранных дел Пакистана Шах Махмуд Куреши, который ранее на прошлой неделе посетил Тегеран, убежден, что иранские власти готовы к диалогу со всеми странами региона, в том числе и с Саудовской Аравии.

«Я считаю, что иранцы хотят взаимодействовать со всеми региональными игроками. Со всеми. С саудитами, бахрейнцами, сирийцами, иракцами, ливийцами…», - сказал глава пакистанского МИД журналистам в Вашингтоне, где он уже провел переговоры с госсекретарем США Майклом Помпео.

Махмуд Куреши добавил, что власти Ирана «открыты» к диалогу и «хотят обсудить области напряженности» с руководством упомянутых им стран, передает РИА Новости.

Министр иностранных дел Пакистана Шах Махмуд Куреши с президентом Ирана Хасаном РоуханиФото: GLOBAL LOOK PRESS

Перед поездкой в Соединенные Штаты пакистанский дипломат побывал в Тегеране, где обсудил региональные проблемы с президентом Ирана Хасаном Роухани и министром иностранных дел страны Мохаммадом Джавадом Зарифом.

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ИСТОЧНИК KP.RU