В министерстве внутренней безопасности США заранее решили бояться вмешательства России в выборы-2020

18 Янв. 2020 2020-01-18T07:11:01+03:00

Американцы так и не смогли объяснить, как другие страны "вмешиваются" в процесс выборов с технической точки зрения Фото: GLOBAL LOOK PRESS

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До выборов президента США еще больше полугода, но в министерстве внутренней безопасности США уже говорят о возможном вмешательстве в этот процесс. По традиции американцы винят во вмешательстве Россию. Обвинения не новые – в прошлые выборы, когда победу одержал Дональд Трамп, в Белом доме делали точно такие же обвинения.

Никаких доказательств вмешательства в министерстве внутренней безопасности США предоставить так и не смогли, но это не помешало представителям ведомства упоминать эту тему во многих интервью. В МИД России такую позицию властей США объясняли тем, что обвинения в адрес других стран американцы используют для своей внутриполитической борьбы.

- Как мы наблюдали в 2016 году, мы с полным основанием ожидаем, что Россия попытается вмешаться в выборы 2020 года, чтобы посеять раздор в обществе и подорвать наши демократические институты, - сообщил и.о. главы министерства внутренней безопасности США Чед Вулф, его слова приводят ТАСС.

В США так часто говорят о вмешательстве в свои выборы, что это стало поводом для шуток. Так, российский президент на вопрос журналиста телеканала NBC Кейра Симмонса о том, будет ли Россия вмешиваться, пошутил: "Обязательно будет, только не говорите там никому".

Россия, кстати, не единственная страна, которую в США обвиняют в этом. Досталось даже Украине, хотя эту страну в США и называют партнером.

ИСТОЧНИК KP.RU