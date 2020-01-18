2020-01-18T09:58:35+03:00
Общество

В Кремле изучают проект амнистии к 75-летию Победы

В прошлый раз амнистию объявляли в 2015 году по случаю юбилея Победы в Великой Отечественной войне
Юлия САЛЬНИКОВА
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Проект амнистии на рассмотрении, но готового решения пока нетПроект амнистии на рассмотрении, но готового решения пока нетФото: Олег УКЛАДОВ
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К юбилею Победы в Великой Отечественной войне в 2020 году могут объявить амнистию. Ранее с предложением об этом к президенту Владимиру Путину обратился глава Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) Валерий Фадеев. Тогда в Совете пообещали подготовить документ и высказать свою позицию по поводу, кого из заключенных стоит освобождать досрочно в связи с праздником.

Такой документ передан на рассмотрение в профильный отдел Кремля, это РИА Новости подтвердил Валерий Фадеев.

Амнистии в связи с празднованием Дня Победы объявляют в юбилейные годы, в последний раз глава государства подписал соответствующее постановление в 2015 году - под амнистию тогда попали почти 232 тысячи человек. Президент внес изменения в проект амнистии - если раньше амнистировали лишь женщин, имеющих несовершеннолетних детей, то теперь под освобождение попали и отцы с детьми до 18 лет.

ИСТОЧНИК KP.RU

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