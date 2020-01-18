2020-01-18T14:38:44+03:00
Политика

В МИД России призвали ООН и ОБСЕ проверить новый закон об образовании Украины

Школьников, в том числе русскоговорящих ребят и детей из ЕС, переводят на обучение на украинском языке
Юлия САЛЬНИКОВА
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ЗАкон об образовании в Украине приняли в январе 2020 годаЗАкон об образовании в Украине приняли в январе 2020 годаФото: REUTERS
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В российском министерстве внутренних дел обвинили киевские власти в «насильственной украинизации населения страны». 16 января депутаты Верховной рады большинством голосов (против высказались только трое) приняли поправки в закон об образовании. Одно из изменений предполагает, что все дети в школах должны перейти на обучение на украинском языке. Включая ребят из ЕС и русскоговорящих детей. Ранее в Украине постепенно ликвидировали школы, где обучают на русском языке.

Депутат Госдумы Вячеслав Володин призвал украинские власти отказаться от политики притеснения народов.

- Как можно считать малым народом 36 процентов населения?, - говорил председатель Госдумы.

Россия призывает ООН, ОБСЕ и Совет Европы дать оценку новому украинскому закону об образовании.

- Вопреки заключению Венецианской комиссии при подготовке закона украинскими властями не были проведены консультации с представителями национальностей, проживающих на Украине, - сказано в официальном комментарии МИД. - Таким образом, официальный Киев продолжает идти по пути насильственной украинизации, ассимиляции неукраиноязычного населения в нарушение Конституции страны.

ИСТОЧНИК KP.RU

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