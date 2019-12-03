2019-12-03T14:36:49+03:00
Политика

Володин об украинской политике в отношении народов: «Как можно считать малым народом 36 процентов населения?»

Председатель Госдумы считает, что киевским властям нужно задуматься, сколько в стране проживает поляков, венгров, русских
Юлия САЛЬНИКОВА
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Вячеслав Володин призвал власти Украины пересмотреть свою политику в отношении малых народовВячеслав Володин призвал власти Украины пересмотреть свою политику в отношении малых народовФото: Евгения ГУСЕВА
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Вячеслав Володин ответил на критику в свой адрес со стороны Украинских властей. Все нчаалось с того, что председатель Госдумы призвал власти Украины пересмотреть свою политику в отношении малых народов. По его мнению, это может привести к выходу из состава страны ряда областей. Эти слова в Украине пытаются перевести в другую плоскость, якобы это заявление было угрозой. Спикер Верховной рады и вовсе ответил, что в Украине один народ.

На заседании Госдумы во вторник 3 декабря Вячеслав Володин сказал, что считает политиков Украины, выступающих с «позицией нетерпимости – это прошлое Украины».

- Им нужно задуматься о своем поведении, как они строят свои отношения с малыми народами, проживающими на территории Украины. Если говорить о русскоязычных - как можно считать малым народом 36% населения Украины, задумайтесь, а сколько венгров проживает, поляков, - его слова приводит «Интерфакс».

Председатель Госдумы объясняет притеснения народов в Украине - работой националистов. А также это "агония, попытка как раз удержаться и показать, что они нужны своим хозяевам из-за океана".

ИСТОЧНИК KP.RU

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