18 Янв. 2020 2020-01-18T17:36:25+03:00

Путин заявил, что всем ветеранам войны к годовщине Победы выплатят 75 тысяч рублей Фото: REUTERS

Президент России напомнил, что обычно к юбилею Победы выплаты составляют по десять тысяч рублей ветеранам и пять тысяч — труженикам тыла

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Российский лидер Владимир Путин озвучил размер выплат, которые ветераны ВОВ и труженики тыла получат к 75-летию Победы.

- 75 тысяч рублей выделим ветеранам и всем приравненным к ним категориям и 50 тысяч — труженикам тыла, - отметил президент.

Путин также напомнил, что обычно к юбилею Победы выплаты составляют по десять тысяч рублей ветеранам, а пять тысяч — труженикам тыла.

Напомним, 18 января в России отмечают День прорыва блокады Ленинграда. Президент России возложил цветы к монументу "Мать-Родина" на Пискаревском мемориальном кладбище, пишет "РИА-Новости".

Ранее сайт kp.ru писал о том, что российский лидер Владимир Путин пригласил президента Белоруссии Александра Лукашенко в Москву на празднование 75-летия Дня Победы. Политик отметил, что белорусы "особо почитают" историю подвига советских солдат в годы Великой Отечественной войны.

ИСТОЧНИК KP.RU