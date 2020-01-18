"Моральные уроды": Путин раскритиковал противников поддержки семей с детьми

18 Янв. 2020 2020-01-18T19:27:51+03:00

Президент России уверен, что такие люди должны быть выставлены на всеобщее обозрение

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Российский лидер Владимир Путин назвал "моральными уродами" тех, кто выступает против материальной поддержки семей с детьми.

- Потрясающе, я не мог себе такого даже представить, оказывается, сейчас появилось мнение тех... что не надо государству в таком объеме поддерживать семьи с детьми, - отметил президент.

Российский глава уверен, что такие критики должны быть выставлены на всеобщее обозрение.

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ИСТОЧНИК KP.RU