"Моральные уроды": Путин раскритиковал противников поддержки семей с детьми
Президент России уверен, что такие люди должны быть выставлены на всеобщее обозрение
Изменить размер текста:
Российский лидер Владимир Путин назвал "моральными уродами" тех, кто выступает против материальной поддержки семей с детьми.
- Потрясающе, я не мог себе такого даже представить, оказывается, сейчас появилось мнение тех... что не надо государству в таком объеме поддерживать семьи с детьми, - отметил президент.
Российский глава уверен, что такие критики должны быть выставлены на всеобщее обозрение.
Новость дополняется
ИСТОЧНИК KP.RU