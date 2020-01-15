2020-01-15T17:28:57+03:00
Политика

В Совфеде оценили предложенные президентом меры поддержки семей

Сенатор Ольга Ковитиди отметила, что от этого зависит будущее России
Елена АКИМОВА
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В Совете федерации поддержали предложение президента по увеличению пособий для семей с детьмиВ Совете федерации поддержали предложение президента по увеличению пособий для семей с детьмиФото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО
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В Совете федерации оценили слова президента о мерах поддержки семей с детьми. Член комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Ольга Ковитиди отметила, что это необходимая и важная помощь, которая актуальна в любое время.

- Она станет реальным инструментом, повышающим рождаемость в стране. От того, сколько нас, зависит безопасность, - комментирует сенатор RT.

Владимир Путин предложил предусмотреть ежемесячные выплаты на детей в возрасте от трёх до семи лет включительно. Претендовать на выплаты могут родители, чей доход ре превышает одного прожиточного минимума на человека.

Данное заявление глава государства озвучил во время ежегодного послания Федеральном собранию.

Помощник президента России Андрей Белоусов отметил, что на выплату пособий на детей от 3 до 7 лет в текущем году будет потрачено 134 миллиарда рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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