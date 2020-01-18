18 Янв. 2020 2020-01-18T21:25:49+03:00

В Германии подтвердили участие Сараджа и Хафтара в берлинской конференции по Ливии Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Глава МИД ФРГ выразил надежду на то, что участники конференции договорятся об эмбарго на поставки вооружений в североафриканскую страну

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Глава Министерства иностранных дел Германии Хайко Маас заявил, что в конференции в Берлине по Ливии примут участие глава Правительства национального согласия Фаиз Сарадж и командующий Ливийской национальной армией фельдмаршал Халифа Хафтар.

Маас ожидает, что участники конференции договорятся об эмбарго на поставки вооружений в североафриканскую страну.

- С моей точки зрения, они могут один за другим изложить собственные представления по ситуации в Ливии, - отметил немецкий министр в интервью газете Bild am Sonntag.

Он также подчеркнул, что надеется, "что оба воспользуются возможностью взять в ливийские руки будущее страны".

Ранее сайт kp.ru писал о том, что российский лидер Владимир Путин и председатель Евросовета обсудили подготовку к конференции по Ливии. Президент РФ и Шарль Мишель провели телефонный разговор.

ИСТОЧНИК KP.RU